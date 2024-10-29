كأس ملك إسبانيا
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3 - 4
ن م
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A. Fuentes 42', 78', 81'
J. Karrikaburu 32'E. Zenitagoia 39'J. Arevalo 74'S. Camara 76'
(ش١ 1-2) (ن م 3-4)

لانزاروتي v راسينج سانتانديرالنتائج والإحصائيات,