الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 3
ن م
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D. Essugo 77'F. Silva 83' (جزاء)
D. Rodriguez 46'R. Navarro 56'يوهان موخيكا 90' + 1'
(ش١ 0-0) (ن م 2-3)

لاس بالماس v مايوركاالنتائج والإحصائيات,