الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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M. Fuster 84'
أليخاندرو باينا 53'آيوزي بيريز 66'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

لاس بالماس v فياريالالنتائج والإحصائيات,