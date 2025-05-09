الدوري الإسباني – لا ليجا
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0 - 1
انتهت
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الفارو غارسيا 66'
(½ 0-0) (انتهت 0-1)

لاس بالماس ضد رايو فاليكانوالنتائج والإحصائيات,