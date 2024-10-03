الدوري الأوروبي
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4 - 1
ن م
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بيدرو رودريجيز 20'V. Castellanos 35', 53'ماتيا زاكانيي 67' (جزاء)
جيريمي بوجا 41'
(ش١ 2-1) (ن م 4-1)

لاتسيو v نيسالنتائج والإحصائيات,