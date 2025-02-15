الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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G. Isaksen 6'B. Dia 87'
جياكومو راسبادوري 13'A. Marusic 64' (هدف عكسي)
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

لاتسيو v نابوليالنتائج والإحصائيات,

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