الدوري الإيطالي
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3 - 0
ن م
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S. Gigot 68'ماتيا زاكانيي 72'F. Dele-Bashiru 90' + 2'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

لاتسيو v بولونياالنتائج والإحصائيات,