الدوري الأوروبي
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3 - 1مجم 3 - 3جزاء 2 - 3
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V. Castellanos 21'T. Noslin 90' + 3'B. Dia 100'
A. Helmersen 109'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0) (و إ 3-1)

لاتسيو v بودو / جليمتالنتائج والإحصائيات,