كأس رابطة المحترفين
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1 - 2
ن م
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S. Field 53'
E. Nketiah 16'إيبيريشي إيز 64'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

كوينز بارك رينجرز v كريستال بالاسالنتائج والإحصائيات,