كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 3
ن م
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S. Armstrong 40'L. Dykes 42'
M. Tavernier 48'كييفر مور 58'J. Kluivert 69'
(ش١ 2-0) (ن م 2-3)

كوينز بارك رينجرز v بورنموثالنتائج والإحصائيات,