كأس رابطة المحترفين
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1 - 2
ن م
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B. Thomas-Asante 63'
D. Spence 88'B. Johnson 90' + 2'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

كوفينتري سيتي v توتنهام هوتسبيرالنتائج والإحصائيات,