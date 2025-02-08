كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
1 - 4
انتهت
team-logo
جويل لاتيبوديير 8'
جورج هيرست 2' (ضربة جزاء)جاك كلارك 28', 37'جادون فيلوجين 63'
(½ 1-3) (انتهت 1-4)

كوفينتري سيتي ضد إبسويتش تاونالنتائج والإحصائيات,