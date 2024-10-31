كأس ملك إسبانيا
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1 - 3
ن م
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D. Solbes 90' + 2'
M. Vallejo 8' (جزاء)E. Jauregi 32'ألفارو خيمينيز 63' (جزاء)
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

كوارتي إندستريال v راسينج فيرولالنتائج والإحصائيات,