الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 1
ن م
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جان فيليب ماتيتا 82'
كول بالمر 14'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

كريستال بالاس v تشيلسيالنتائج والإحصائيات,