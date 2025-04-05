الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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جان فيليب ماتيتا 3'دانيال مونوز 55'
داني ويلبيك 31'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

كريستال بالاس v برايتونالنتائج والإحصائيات,