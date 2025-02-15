الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 2
ن م
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جان فيليب ماتيتا 47'
بيتو 42'C. Alcaraz 80'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

كريستال بالاس v إيفرتونالنتائج والإحصائيات,

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