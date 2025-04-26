كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 0
انتهت
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إيبيريشي إيز 31'إسماعيلا سار 58', 90' + 4'
(½ 1-0) (انتهت 3-0)

كريستال بالاس ضد أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,