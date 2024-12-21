الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 5
ن م
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I. Sarr 11'
G. Jesus 6', 14'كاي هافرتيس 38'جابرييل مارتينيلي 60'ديكلان رايس 84'
(ش١ 1-3) (ن م 1-5)

كريستال بالاس v آرسنالالنتائج والإحصائيات,