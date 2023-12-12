كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 4
ن م
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E. Nevitt 65'A. Rowe 73'
جون ماركويس 18'جايمس ويلسون 25'A. Evans 42'R. Cooney 49' (هدف عكسي)
(ش١ 0-3) (ن م 2-4)

كرو v بريستول روفرزالنتائج والإحصائيات,