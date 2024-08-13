كأس رابطة المحترفين
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4 - 2
ن م
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A. Adeyemo 34'J. Roles 56', 88'R. Khaleel 89'
N. Ofoborh 60'H. Smith 66'
(ش١ 1-0) (ن م 4-2)

كراولي تاون v سويندونالنتائج والإحصائيات,