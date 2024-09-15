الدوري الإيطالي
team-logo
0 - 4
ن م
team-logo
جيوفاني دي لورينزو 18'خفيتشا كفاراتسخيليا 66'روميلو لوكاكو 70'A. Buongiorno 90' + 3'
(ش١ 0-1) (ن م 0-4)

كالياري v نابوليالنتائج والإحصائيات,