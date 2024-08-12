كأس إيطاليا
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3 - 1
ن م
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R. Piccoli 33'ليوناردو بافوليتي 41'M. Prati 71'
G. Panico 55'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

كالياري v كاراريسيالنتائج والإحصائيات,