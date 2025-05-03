الدوري الإيطالي
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1 - 2
انتهت
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N. Zortea 35'
O. Zarraga 27'T. Kristensen 67'
(½ 1-1) (انتهت 1-2)

كالياري ضد أودينيزيالنتائج والإحصائيات,