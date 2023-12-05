كأس ملك إسبانيا
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
I. Suero 40'S. Groenning 49'
A. Zurawski 56'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

كاستيلون v ريال أوفييدوالنتائج والإحصائيات,