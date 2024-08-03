كأس إيطاليا
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2 - 1
ن م
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L. Cherubini 46'L. Cerri 89'
G. Popovic 54'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

كاراريسي v كاتانياالنتائج والإحصائيات,