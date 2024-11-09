الدوري الإيطالي
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1 - 2
ن م
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H. Nicolussi Caviglia 5'
E. Valeri 17'A. Bonny 68'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

فينيسيا v بارماالنتائج والإحصائيات,