كأس ملك إسبانيا
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0 - 2
انتهت
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جوليان ألفاريز 81' (ضربة جزاء), 89'
(½ 0-0) (انتهت 0-2)

فيك ضد أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,