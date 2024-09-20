الدوري الإيطالي
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2 - 3
ن م
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G. Kastanos 12'D. Mosquera 90' + 3'
أنتونيو سانابريا 10'دوفان إيستيبان زاباتا بانغيرا 33'تشي أدامز 79'
(ش١ 1-2) (ن م 2-3)

فيرونا v تورينوالنتائج والإحصائيات,