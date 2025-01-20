الدوري الإسباني – لا ليجا
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4 - 0
ن م
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L. Costa 20'A. Baena 24'دانييل باريخو 26'Y. Pino 28'
(ش١ 4-0) (ن م 4-0)

فياريال v مايوركاالنتائج والإحصائيات,