الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 2
ن م
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T. Barry 23'A. Baena 46'
D. van de Beek 66'L. Krejci 90' + 7'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

فياريال v جيروناالنتائج والإحصائيات,