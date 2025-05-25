الدوري الإسباني – لا ليجا
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4 - 2
انتهت
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يريمي بينو 4'بابي جاي 8', 53'أليخاندرو باينا 39'
جبريل سو 29'R. Martinez 85'
(½ 3-1) (انتهت 4-2)

فياريال ضد إشبيليةالنتائج والإحصائيات,