الدوري الإسباني – لا ليجا
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4 - 2
انتهت
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آيوزي بيريز 2', 39'ثيرنو باري 33'نيكولاس بيبي 71'
روبين غارسيا سانتوس 66'ايمار اوروز 81' (ضربة جزاء)
(½ 3-0) (انتهت 4-2)

فياريال ضد أوساسوناالنتائج والإحصائيات,