الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 2
ن م
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A. Danjuma 18'كوكي 37' (هدف عكسي)
ماركوس يورينتي 20'A. Soerloth 45' + 5'
(ش١ 2-2) (ن م 2-2)

فياريال v أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,