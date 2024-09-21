الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 1
ن م
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راؤول خيمينيز 5'E. Smith Rowe 22'R. Nelson 90' + 2'
H. Barnes 46'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

فولهام v نيوكاسل يونايتدالنتائج والإحصائيات,