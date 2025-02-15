الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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E. Smith Rowe 15'C. Bassey 62'
كريس وود 37'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

فولهام v نوتنجهام فوريستالنتائج والإحصائيات,

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