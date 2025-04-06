الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 2
ن م
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ريان سيسيغنون 23'ساندر بيرجي 32'رودريجو مونيز 37'
أليكسيس ماك اليستير 14'لويس دياز 72'
(ش١ 3-1) (ن م 3-2)

فولهام v ليفربولالنتائج والإحصائيات,