الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 1
ن م
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A. Iwobi 4', 87'M. O'Riley 79' (هدف عكسي)
C. Baleba 56'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

فولهام v برايتونالنتائج والإحصائيات,