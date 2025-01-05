الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
ن م
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راؤول خيمينيز 69' (جزاء), 90' + 1' (جزاء)
سامي سموديكس 38'L. Delap 71' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

فولهام v إبسويتش تاونالنتائج والإحصائيات,