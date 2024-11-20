دوري أبطال أوروبا
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5 - 0
ن م
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A. Popp 3', 15', 88'J. Minge 31'L. Lattwein 90' + 6'
(ش١ 3-0) (ن م 5-0)

فولفسبورج v Galatasarayالنتائج والإحصائيات,