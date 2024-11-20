دوري أبطال أوروبا للسيدات
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5 - 0
انتهت
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أليكساندرا بوب 3', 15', 88'جانينا مينجي 31'لينا لاتوين 90' + 6'
(½ 3-0) (انتهت 5-0)

فولفسبورج ضد غلطة سرايالنتائج والإحصائيات,