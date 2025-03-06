الدوري الأوروبي
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1 - 3
ن م
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أليكساندر دجيكو 30'
C. Dessers 7'V. Cerny 42', 81'
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

فنربخشه v راينجرزالنتائج والإحصائيات,