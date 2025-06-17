كأس العالم للأندية
team-logo
2 - 0
انتهت
team-logo
خورخيان دي اراسكايتا 17'لويز أراوخو 70'
(½ 1-0) (انتهت 2-0)

فلامينجو ضد الترجي الرياضيالنتائج والإحصائيات,