الدوري الألماني
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3 - 1
ن م
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L. Kuebler 27', 61'R. Doan 54'
E. Demirovic 2'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

فرايبورج v شتوتجارتالنتائج والإحصائيات,