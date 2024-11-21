دوري أبطال أوروبا
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1 - 1
ن م
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إيليس هوفي ثورسينس 88'
J. Damnjanovic 75'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

فاليرينجا v بايرن ميونخ للسيداتالنتائج والإحصائيات,