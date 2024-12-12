دوري أبطال أوروبا
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1 - 3
ن م
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T. Lindwall 85'
A. Russo 25', 58'F. Maanum 37'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

فاليرينجا v أرسنالالنتائج والإحصائيات,