كأس ملك إسبانيا
team-logo
1 - 3
ن م
team-logo
Pepelu 29' (جزاء)
L. de la Torre 13'A. Douvikas 18' (جزاء), 80'
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

فالنسيا v سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,