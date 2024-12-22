الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 2
ن م
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L. Rioja 70' (جزاء)D. Gomez 90' + 8'
C. Martin 7'جوان جوردان 88' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

فالنسيا v ديبورتيفو ألافيسالنتائج والإحصائيات,