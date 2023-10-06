الدوري المصري الممتاز
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
W. Farag 41'S. Thierry 44'
J. Ebuka 10'A. Kendouci 19'
(ش١ 2-2) (ن م 2-2)

فاركو v سيراميكا كليوباتراالنتائج والإحصائيات,