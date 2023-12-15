الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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M. Fakhri 2'A. El-Saghiri 90' + 4'
R. Khalil 60'M. Ziko 66' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

فاركو v زدالنتائج والإحصائيات,