الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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A. Sherif 1'S. Naguib 22'
F. Lakay 39'I. Blati Toure 45' + 3'
(ش١ 2-2) (ن م 2-2)

فاركو v بيراميدزالنتائج والإحصائيات,